Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?

Vieles in der Kindererziehung. Auch sonst ist alles neu seit dem Rücktritt. Als Athlet erledigt dein Umfeld sehr viel für dich, sodass du dich auf den Sport konzentrieren kannst. Nun bin ich mehr für mich zuständig, nehme öfter mal das Telefon selbst in die Hand, manage mein Leben selber mehr.