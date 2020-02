Seit zehn Jahren sind die Davoserin und der Münstertaler ein Paar, lernten sich kurz vor den Olympischen Spielen in Vancouver kennen. In Davos, wie sich Laura in einem Gespräch mit der Schweizer Illustrierten vor fünf Jahren erinnerte. «Bei unserer ersten Begegnung in Davos wusste ich nicht, dass der Mann vor mir einer der hoffnungsvollsten Langläufer der Welt ist», so Bucher.