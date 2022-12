Seit dem 14. November 2022 sendet die «Tagesschau», aber auch «10vor10», aus einem neuen Studio am Leutschenbach. Der alte Tresen wurde durch einen grossen, runden Moderationstisch ersetzt, auf dem ein altmodischer Computer mit Kabelmaus steht. Das Setup wurde von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern kritisch kommentiert und kritisiert. Und auch «10vor10»-Moderatorin Bigna Silberschmidt (37) scheint sich noch nicht ganz an ihren neuen Arbeitsplatz gewöhnt zu haben, respektive an die Tatsache, dass man nun am Bildschirm auch sieht, was sich unterhalb vom Bauchnabel abspielt.