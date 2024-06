Darum setzten Luca und Christina Hänni auf einen E-Kinderwagen

Nebst einem Bettchen, Kleidern und Windeln gehört der Kinderwagen zu den wichtigsten Dingen in der Baby-Grundausstattung. Und beim Wagen haben sich der Schweizer Musiker und die deutsche Tänzerin für ein ziemlich luxuriöses und spezielles Modell entschieden. Die Hännis setzten auf einen innovativen E-Kinderwagen mit Hybridantrieb, wie sie in ihrem Podcast «Dont Worry, Be Hänni», verraten.