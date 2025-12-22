Darum wäre Vincent Gross fast im Knast gelandet

«Das ist ein Fangeschenk»

Der Grund lautet: Sprengstoffkontrolle! Gross wird zur Seite genommen. Er schwitzt Blut und Wasser – denn der Test fällt positiv aus. «Ein Riesenaufgebot mit Bundespolizei, die haben mein gesamtes Gepäck auf den Kopf gestellt.» Der Sänger vertraut seinen Fans zwar, aber was tatsächlich in so einem abgepackten Fangeschenk ist, weiss er ja nicht, solange er es nicht ausgepackt hat. Am Schluss hätten die Beamten aber «Gott sei Dank festgestellt», dass es keine Bombe, sondern lediglich ein Christstollen war.