Das Geheimnis um Michelle Hunzikers Topform ist gelüftet

Weitere Stars im Kampfsport

Auch Schweizer Model Ronja Furrer (30) macht Kampfsport, Boxen gehört zu ihren Leidenschaften – zumindest trainierte sie diesen Sport vor wenigen Jahren bis zu dreimal die Woche, wie sie 2019 am Zurich Film Festival erzählte. Bei einem Job in Ohio arbeitete sie mit einem professionellen Fighter zusammen, der ihr schliesslich sein Studio in New York zeigte und sie vom Kampfsport überzeugen konnte.