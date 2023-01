Ihnen beiden gemeinsam ist, dass Sie beide im Ausland geboren und als Kinder in die Schweiz gekommen sind.

Jacqueline Badran: Stimmt, ich bin in Sydney in Australien zur Welt und mit fünf Jahren hierher, in die Heimat meiner Mutter, gebracht worden. Sie hatte bis anhin Hochdeutsch mit mir gesprochen, da meine Grossmutter Deutsche war. Mein libanesischer Vater redete Englisch. Die Kinder hier waren sehr gemein zu mir, weil ich nicht Schweizerdeutsch sprach. Esther Girsberger, die heute Journalistin ist, war mein Primarschul-Gspönli. Sie hat mir Schweizerdeutsch beigebracht. Auf dem Schulweg übten wir jeweils miteinander.