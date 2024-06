Mini-Hänni ist eine «aktive Schläferin»

Die Neo-Mama entschuldigt sich bei ihren Fans, dass sie sich derzeit so wenig melde, doch erklärt gleichzeitig, dass sie die erste Phase mit ihrem Neugeborenen so intensiv wie möglich erleben will. Ausserdem «weiss man nie, wie lange man für eine Story Zeit hat», erklärt die Profitänzerin.