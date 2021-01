Eines sei ihr wichtig, sagt Marianne Cathomen: «Ich habe nicht das Gefühl, dass wir gescheitert sind. Weder am Auswandern noch in unserer Ehe. Wir haben gemeinsam eine Firma aufgebaut, die heute sehr gut läuft und die Markus nun weiterführt. Darauf können wir wahnsinnig stolz sein. Die Weichen haben sich halt so gestellt, dass sie uns an verschiedene Orte führen, an

denen jeder von uns in Zukunft sein Glück sieht.»