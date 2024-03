In der Produktionsanlage ist es warm, der süssliche Duft von Maische liegt in der Luft. «Das beste Bier macht die Natur, wir sind quasi die Hebammen», sagt Locher. Während am Stammsitz Spezialitätenbiere wie das Ginger Beer oder das Bschorle abgefüllt werden, läuft das Quöllfrisch in der 50'000 Quadratmeter grossen Halle am Dorfrand über die Anlagen.