Das ist der erste schwule Jodlerklub der Schweiz

Erst als er beim SRF-Radio Musikwelle vom Projekt erzählt und sie eine Homepage aufschalten, auf der man sich informieren kann, tröpfeln die Anmeldungen rein. Mittlerweile hat der Chor rund 40 Mitglieder aus der ganzen Schweiz, die sich einmal im Monat in Olten zur Probe treffen. Das Ziel ist klar: ein Auftritt am Eidgenössischen Jodlerfest. Denn ein Larifari-Verein, so der Dirigent, wolle man nicht sein. Aber auch kein Statement. «Uns gehts nicht darum zu sagen: ‹Schaut her, wir sind schwul und tragen trotzdem eine Tracht!› Wir texten auch keine Lieder so um, dass sie zu einer Schwulen-Community passen. Es geht einzig und allein darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Männer, die sich nicht so in einem traditionellen Jodlerklub sehen, ihrem Hobby nachgehen können.»