«Das Leben ist wahnsinnig farbig»

Das Stadtkind ist jetzt ein Landei: Regula Esposito (57) in Zürich geboren, im Niederdorf aufgewachsen und in den vergangenen 35 Jahren wohnhaft im Kreis 5, ist seit vergangenem Mai in Mettmenstetten ZH daheim. Dort, wo ihr Partner, Fussballmanager Fredy Bickel (58) seine Wurzeln hat, lebt das Paar jetzt unter einem Dach. «Es funktioniert super!», freut sich der ehemalige Sportchef von YB, FCZ, GC und Rapid Wien. In ihrem fünften Soloprogramm «Sweet & sauer», das am 22. November im Zürcher Theater am Hechtplatz Premiere feiert, kalauert Regula Esposito als Helga Schneider dazu ganz sweet: «Ich bin ja im Dorf aufgewachsen – im Niederdorf. Jetzt bin ich a Städterin, a Mettmenstetterin.»