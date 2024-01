Das Leben von Peach Weber im Schnelldurchlauf

Weniger Unsinn stellte der Aargauer in der Schule an – im Gegenteil. «Das war wirklich eine wunderbare Zeit», schwärmt er beim Blick auf ein altes Klassenfoto in schwarz-weiss. «Ich kam immer schnell mit und musste darum nie viele Hausaufgaben machen. Vielleicht bin ich darum Lehrer geworden», sagt er.