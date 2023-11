Das neue Familienleben der Colognas

1999 begann Dario Cologna (37) mit dem Langlaufen, 2004 nahm er zum ersten Mal an den nordischen Juniorenweltmeisterschaften teil und krönte seine Karriere in der Folge einmal mit WM- und ganze viermal mit Olympiagold. Ebenfalls viermal gewann er die Tour de Ski und die Gesamtwertung des Skilanglauf-Weltcups. Am 22. September 2021 wurden er und seine Ehefrau Laura Cologna Eltern des kleinen Leano und wenige Monate später gab er seinen Rücktritt bekannt und beendete seine beeindruckende Karriere als Spitzensportler.