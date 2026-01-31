Das sind die Köpfe hinter der legendären Eisrevue

Zum 30-Jahr-Jubiläum sind ab Februar neun Shows in Zürich, Fribourg und Davos geplant. Mit Stars, unter anderem James Bay und Stress, den Schweizer Eisstars Lukas Britschgi und Kimmy Repond sowie den Olympiasiegern und dreimaligen Weltmeistern Madison Chock und Evan Bates. Sie gelten als Anwärter auf eine Medaille an den Olympischen Winterspielen, die wenige Tage vor der Premiere von «Art on Ice» stattfinden. Höner war selbst Schweizer Meister und in den weltweiten Top Ten klassiert, als er beschloss, eine Show auf die Beine zu stellen. Mit Reto Caviezel, damals Werbe- und Marketingleiter bei Radio 24, besprach er eine mögliche Medienpartnerschaft. Es endete damit, dass die beiden Männer eine gemeinsame Firma gründeten und sich 1995 unter dem Titel «Eiskunstlauf der Weltklasse» vor 6000 Zuschauern auf die KEK wagten, die Kunsteisbahn Küsnacht an der Zürcher Goldküste.