Das sind die prominenten Fans von Betty Bossi

Nicole Berchtold (47)

Die Radio- und Fernsehjournalistin und Moderatorin gesteht: «Richtig ernst mit dem Kochen wurde es für mich mit der eigenen Familie. Wenn man täglich für vier Mäuler kochen muss – und dazu eine sportliche, aktive Familie hat –, wird das Essen wichtig.» Ihre beiden Söhne treiben viel Sport, und spielen, gleich wie ihr Mann, Eishockey. «Daher bin ich eigentlich ständig am Kochen, zwei- bis dreimal pro Tag. Eier sind bei uns sehr wichtig – wegen der Proteine.» Nicole Berchtold ist bekannt für ihre Salatsauce, es sei die beste, wird ihr oft gesagt. «Es ist eine französische, eher bittere Sauce. Ich mache sie aus dem Kopf und schmecke sie ab, bis sie für mich passt.» Besonders gerne kocht sie Rösti. «Das liegt auch daran, dass ein Highlight meiner bisherigen Karriere als Köchin die Teilnahme an einem Rösti-Wettbewerb war. Da musste ich gegen Schwingerkönig Matthias Sempach antreten und habe mit meiner klassischen Rösti mit Speck und Eiern gewonnen.» Rezepte benötigt sie beim Backen, «dann greife ich gerne zum Betty Bossi Backbuch ‹Schnelle Blechkuchen›.»