Das verrät Instagram über die «Tagesschau»-Moderatorinnen

Was sie postet: Mit ihrem ersten Post, einer mit zwei Buchstaben eingeritzten Cervelat am Spiess, machte Beldner sogleich deutlich, für wen ihr Fan-Herz schlägt: YB. Ihre Heimat Bern zieht sich überhaupt wie ein roter Faden durch das Profil der SRF-Pendlerin, vom Pumptrack vor der Haustüre bis zum Bundeshaus fotografiert die 44-Jährige alles, was die Hauptstadt so zu bieten hat. Gärn hat Beldner nebst Bärn zudem Wasser in allen Formen und Farben: Bräteln an der Sense, schwimmen in der Aare, Chillen am Bielersee, Fussbaden im Plastikbottich. Beldner ist seit kurzem auch Moderatorin der Quiz-Show «1gegen100» – und veranstaltet als solche Mini-Quizzes für ihre Follower. In einer Insta-Story erfahren wir zum Beispiel, dass Pandas im Handstand pinkeln.