Das wird uns von Vladimir Petkovic in Erinnerung bleiben

So euphorisch wir alle waren, so gelassen blieb der frühere YB-Trainer bei allem Rummel. Unvergessen eine Szene, in der SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber dem Nati-Trainer völlig ekstatisch zum historischen Viertelfinal-Einzug gratulierte. Unmittelbar nach dem Spiel, das eine Achterbahnfahrt der Gefühle war, zeigte sich Petkovic so wie immer: nüchtern, sachlich. «Danke», sagte er völlig emotionslos – was selbst Salzgeber zum Schmunzeln brachte.