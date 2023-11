Die Bilder gehen um die Welt

Dieses Jahr spielt das Wetter mit. «Die winterlichen Verhältnisse beweisen, dass Abfahrtsrennen zu diesem Zeitpunkt möglich sind. Wir können zeigen, dass wir hier bereits tiefen Winter haben und für die Saison parat sind. Das letzte Wort hat jetzt die Natur, wie bei jedem anderen Skirennen auch.» Vater Martin Julen, 95, in den 50er-Jahren ein weltbekannter Skistar, ist noch heute für den umtriebigen Sohn ein Vorbild. Franz wohnt in Zermatt nur 100 Meter von den Eltern entfernt. Sie sind gerade am Mittagessen, als er vorbeischaut. Der Julen-Senior ist sich den Umgang mit Medien gewohnt, er weiss genau, was wir wissen wollen. «Wenn Franz nicht gewesen wäre, wäre das Rennen nie zustande gekommen. Das gibt eine gute Sache, die Bilder werden um die Welt gehen, auch wenn eigentlich Zermatt diese Werbung gar nicht nötig hat. Es wird schon zu viel gebaut.»