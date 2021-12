Dauer-Single Daniel Yule hat von der Liebe «keine Ahnung»

Doch wer jetzt denkt, dass beim Unterwalliser das Sprichwort «Pech im Spiel, Glück in der Liebe» zutrifft, irrt. Der 28-Jährige ist solo unterwegs. Und das seit geraumer Zeit. Stress macht er sich deswegen keinen, und witzeln kann er über diesen Umstand auch. Im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» gibt er denn zu, dass er eigentlich gar nicht so genau weiss, was ihm in einer Beziehung wichtig wäre. Zwar ist er sich sicher, dass er Fremdgehen nicht verzeihen würde, «das ist ein No-go». Nur um dann anzufügen, dass er wohl nicht der beste Befragte in dieser Angelegenheit ist. «Ich bin schon so lange Single, eigentlich habe ich keine Ahnung, von was ich rede», sagt er lachend.