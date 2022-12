Zwei Walliser für alle Fälle

Geboren in Serbien, kommt Vujic im Kindergartenalter mit seinen Eltern ins Weindorf Salgesch. Am Anfang wird er geplagt, wegen des ausländischen Nachnamens und weil er grösser und breiter ist als die anderen in seinem Alter. Bis sich einer für ihn starkmacht: David Constantin, Winzersohn, drei Jahre älter, angstfreier Skateboarder. «Er tat mir leid», sagt David. Zumal er die Situation aus eigener Erfahrung kennt, wurde ihm doch seines Überbisses wegen der Spitzname Bax (in Anlehnung an den Comic-Hasen Bugs Bunny) verpasst. Dragan nennt seinen Freund heute noch so – liebevoll.