Als David Constantin, 37, vor anderthalb Jahren mit seinem Bruder Jonas, 30, sowie einem Freund und drei Freundinnen in eine gemeinsame Bleibe in Bern zieht, erfüllt sich für ihn ein grosser Wunsch: eine weisse Wand im Zimmer. Da kann er seine Lieblingsserien wie «The White Lotus» oder «Succession» grossflächig per Beamer schauen. «Tschugger» sieht er sich hingegen jeweils mit seinen WG-Gschpänli am TV an (So, 12.12., 22.35 Uhr, So, 19.12., 21.45 Uhr, SRF 1). Mittlerweile habe er sich auch an seine Visage am Bildschirm gewöhnt, meint David. Irgendwann akzeptierte er auch, «dass halt nid dr Bräd Pitt bisch».