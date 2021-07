Was Heinz Günthardt, 62, im Zuge seiner Experten-Karriere am SRF-Mikrofon alles erlebt hat, ist, wovon andere Sportjournalisten nur träumen können. Doch nun hat es sich für den ehemaligen Tennis-Profi ausgeträumt: Das SRF beendet die Zusammenarbeit mit dem Zürcher per September 2021. Am US-Open-Finale der Männer wird Günthardt zum letzten Mal als Experte zu hören sein. Das Publikum muss sich nach 36 Jahren an eine neue Stimme gewöhnen – beziehungsweise gleich an mehrere.