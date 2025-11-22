«Der Bundesrat muss endlich aufwachen»

In Brüssel haben Sie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments, getroffen. Hat sie die Schweiz gerügt?

Neben der Neutralität war das strenge Kriegsmaterialgesetz ein Thema. Sie äusserte sich sehr freundlich, aber klar, dass dieses Gesetz für alle Staaten ein Problem darstellt. Niemand will bei uns mehr Waffen bestellen, weil man diese nicht weiter exportieren kann. Hier sind wir dabei, diese Fesseln zu lockern. Wir haben die Rüstungsindustrie nicht für unseren eigenen Profit, sondern um im Ernstfall von der Unterstützung unserer Partner zu profitieren.