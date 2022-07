Eishockey-Star Roman Josi ist Vater einer Tochter geworden

Familie Josi hatte auch Sorgen

Die Vorfreude auf den Familienzuwachs war gross, doch Ellie Ottaway machte sich auch ein bisschen Sorgen. «So verrückt, dass wir bald zu viert sein werden», schrieb sie in der 39. Schwangerschaftswoche auf Instagram und gab zu, dass sie Respekt vor der Veränderung hat. Ihre Bedenken: «Ich hadere ein bisschen mit der Umstellung, weil Luca so ein Mama-Bub ist. Nun probieren wir die Momente zu dritt noch so sehr wie möglich aufzusaugen.»