Privater Einblick in Michelles Fotoalbum

Der Sommer war für Hunziker eine Gefühls-Achterbahnfahrt

Sie war auf Sizilien bädelen, klettern in den Dolomiten und sich erholen in St. Moritz. Der Sommer von Michelle Hunziker gleicht auf dem ersten Blick einem Traum. Doch in ihrer persönlichen Jahreszeit-Bilanz schlägt Belle Michelle auch traurige Töne an. So waren die letzten Monate auch geprägt von einem schweren Verlust.