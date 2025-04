Der stahlharte Arbeiter tritt ab

Als Maillard Präsident der SP Waadt war und jemanden brauchte, der in einer Krisensituation schnell einen Text zu einem schwierigen Thema schrieb, klopfte er stets bei Nordmann an. «Innerhalb von zwei Stunden war er in der Lage, eine einwandfreie Arbeit abzuliefern.» Zudem habe Nordmann Ideen. «Kreativität kommt in der Politik nicht so häufig vor.» Nicht zuletzt sei er loyal und halte immer Wort. Nordmanns Arbeit für das Stahlwerk in Gerlafingen habe ihm bei den Gewerkschaften enormen Respekt eingebracht.