Der ausgebildete Sportartikelverkäufer ist in der Musik-Szene kein Unbekannter: 2020 gewann er die dritte Staffel der Castingshow «The Voice of Switzerland». Er veröffentlichte seither vier Singles, arbeitete intensiv an seiner Musik, doch der grosse Durchbruch blieb aus. Der Hauptgrund, warum seine Karriere nicht richtig Fahrt aufnahm, sieht Forrer in Corona und dem Lockdown. «Das war extrem frustrierend», sagt der Toggenburger. «Ich war voller musikalischem Tatendrang und wurde total ausgebremst. Alle zogen die Handbremse an, weil niemand wusste, wies weitergeht», sagte er 2020 im Interview mit der Schweizer Illustrierten.