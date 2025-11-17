Die Frau hinter Betty Bossi

Nach der Pensionierung ins Tessin

Nachdem beide pensioniert worden waren, verbrachte das Ehepaar viel Zeit im Tessin. Die beiden renovierten eigenhändig ihr Rustico. Für Drehbuchautor André Küttel war klar, dass die Beziehung zwischen Emmi und Ernst der emotionale Kernpunkt des Films sein sollte. «Ernst war eine sehr moderne Männerfigur.» Er habe aus Ines Diacons Erzählungen die wahre Liebe zwischen den beiden gespürt. «Es hat aber auch Streitereien gegeben, die ich im Film aufgegriffen habe.» Zudem sei es ihm wichtig gewesen zu zeigen, wie sehr sich Emmi Creola-Maag gegen ihre männlichen Arbeitskollegen zur Wehr setzen musste. «Sie war die Schöpferin von Betty Bossi. Aber wie dem oft so ist: Wenn ein Projekt Erfolg hat, hat es auf einmal viele Mütter – oder in diesem Falle Väter.»