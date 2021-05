«Die grösste Herausforderung beginnt nach dem ESC»

Eure Teilnahme am Eurovision Song Contest ist neun Jahre her. Wie habt ihr sie in Erinnerung?

Ivan: Wir haben grossartige Erinnerungen an den ESC. Wir kamen damals sozusagen direkt aus dem Übungskeller vor ein Milliarden-TV-Publikum. Eine unglaubliche Erfahrung.

Gabriel: Der ESC hat uns als Sinplus bekannt gemacht, wir konnten erstmals Geld verdienen mit unserer Musik. Und: sein Land zu vertreten, ist immer etwas Spezielles und eine grosse Ehre.