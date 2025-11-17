Die Kochtrends der 50er-Jahre von Betty Bossi

Antwort: Ja, liebe Frau F., das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ich rate Ihnen: Wenn Sie das nächstemal wieder etwas ganz besonders Gutes gekocht haben, so tun Sie ihm beim Essen ganz harmlos, ob sein Chef eigentlich seine Leistungen anerkenne. Wenn er dann sagt, warum und wie, dann sagen Sie unschuldig: «Ach, ich meine nur so. Wissen Sie, jeder Mensch hat doch die Schwäche, gerne einmal gelobt zu werden, dass er für seine Arbeit geschätzt wird.» Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren möchte …