Die Luzerner Bäcker und ihre pinken Schoggiträume

Die Luzerner stechen mit dem markant eingesetzten Pink auf Bäckermützen, Schürzen, Tragtaschen, Verpackungen und Lieferwagen von Weitem ins Auge. In Luzern und Umgebung sind die «Bachmänner» schon seit Langem die Platzhirsche. Nach dem Shoppi Tivoli im Aargau hat Pink nun auch Zürich erobert. Dort hat sich Bachmann im Zentrum Sihlcity, am Bleicherweg sowie am Renommier-Boulevard Bahnhofstrasse in kurzer Zeit eine Fangemeinde erschaffen. Der neuste Coup: Auch der Flughafen Zürich in Kloten strahlt jetzt rosarot – Bachmann ist neu in The Circle. Es ist das 22. Fachgeschäft des Luzerner Unternehmens, das in der vierten Generation von den Brüdern Raphael (53) und Matthias (55) geleitet wird.