Die magische Küche von Betty Bossi

Fünf Monate

Im Durchschnitt dauert es fünf Monate von der Idee eines Rezepts, bis es in Deutsch und Französisch gedruckt in einem Heft oder Kochbuch erscheint.

Fast sieben pro Tag

Pro Jahr produziert das achtköpfige Team rund 2500 Rezepte für Betty Bossi, Coop und ihre Rezeptplattform Fooby sowie für Dritte.

Veganismus

Besonders stolz ist Sibylle Weber-Sager auf das vegane Kochbuch, welches sie innert vier Monaten aus dem Boden gestampft haben. «Wir spürten, dass wir diesen Trend sonst verpassen, wenn wir noch ein Jahr zuwarten würden.»

Zehn Kochbücher

gibt Betty Bossi pro Jahr heraus.

So gelingt es immer

Betty Bossi steht für Gelinggarantie: Jedes neue Rezept wird mindestens zwei Mal 1:1 gekocht, auf den Messlöffel genau!

Saisonale Rezepte

Obwohl es fein schmeckt, würde das Team nie ein Rezept mit frischen Aprikosen und Quitten kreieren, da diese Früchte nicht gemeinsam Saison haben.

Gegen Foodwaste

Wenn immer möglich, werden die Mengen der gebräuchlichen Verpackungsgrössen verwendet – damit nach dem Kochen nicht ein halb- voller Quark im Kühlschrank zurückbleibt.

Nicht gut angekommen?

Cupcakes! Inspiriert von US-amerikanischen Kochbüchern wollte Betty Bossi den Trend auch in der Schweiz lancieren. Sie waren aber drei bis vier Jahre zu früh dran, Cupcakes interessierten damals nicht.

Sold out

Das erste Tiramisu-Rezept von Betty Bossi erschien 1984 – Mascarpone war überall ausverkauft! Das Gleiche passierte, als 1996 das Kochbuch «Brot und Brotgerichte» erschien: Da war in den Läden kein Backmalz mehr zu finden.