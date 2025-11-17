Die magische Küche von Betty Bossi

Sie selbst würde es wohl nie sagen, aber Sibylle Weber-Sager (58) ist die moderne Verkörperung von Betty Bossi. Die Aargauerin arbeitete acht Jahre lang als Hauswirtschaftslehrerin, ehe sie 1998 zu Betty Bossi wechselte. Von 2001 bis 2010 stand sie als TV-Köchin in der von Betty Bossi produzierten Kochsendung al dente vor
der Kamera. Sie schrieb zudem auch gleich die Drehbücher der Erfolgssendung.
Sibylle Weber-Sager ist die Betty Bossi von heute
Heute leitet Weber-Sager das achtköpfige Team der Rezeptredaktion. Wird es nach 28 Jahren nicht auch mal schwierig, immer neue Ideen für Rezepte zu haben? «Ganz und gar nicht!» Es gebe immer wieder Trends, die eine völlig neue Küche ermöglichten. Im Moment sei das der Airfryer, der als kleiner Backofen, Pfanne oder Fritteuse dient.
«Wenn wir es schaffen mit unseren Rezepten die Wahrnehmung der Geschmäcker rauszukitzeln, dann haben wir unser Ziel erreicht. Die Menschen sollen essen und dahinschmelzen.» Ihr Lieblingsrezept? «Im Moment alles, was Auberginen drin hat!» Diese würden oft unterschätzt, da sie nicht wirklich attraktiv aussähen, «aber ihr Geschmack, gebacken aus dem Ofen, ist ein Hit! Wenn ich unseren Kunden mit einem neuen Rezept so den Zugang zu diesem Fruchtgemüse erleichtere, macht mich dies total happy.»
Carole Arbenz (32) ist seit sechs Jahren als Fotografin mit dabei. Mit ihrem Kollegen Michael Fehr fotografiert sie im Inhouse-Fotostudio alle Bilder für das Betty Bossi Universum. Ihre grösste alltägliche Herausforderung? «Wenn ein Gericht zwar sehr fein ist, aber optisch nicht sehr anmächelig und gluschtig aussieht und man zusammen mit den Foodstylisten die beste Lösung dafür finden muss.»
Claudia Schilling (52) arbeitet als Foodstylistin. Da kommt es ihr gelegen, dass sie selbst auch ein «absoluter Foodie» ist. Der Name ihres Berufs erklärt, was sie macht: Sie stylt Gerichte, damit diese möglichst gluschtig machen und harmonisch daherkommen. Immer mit der Hoffnung, dass die Endkonsumenten dies zu Hause nachkochen möchten.
Nils Heiniger (37) und Patrick LEgenstein (45) sind ausgebildete Köche und arbeiten als Rezeptautoren. Was ihnen besonders gefällt: Trends aufspüren und daraus gelingsichere und kreative Rezepte zu entwickeln. Für Nils Heiniger ein Traumjob: «Ich liebe es, zu sehen, wie aus Ideen mit Kreativität und Teamarbeit ein fertiges Magazin entsteht.»
Facts und Figures rund um Rezepte
Fünf Monate
Im Durchschnitt dauert es fünf Monate von der Idee eines Rezepts, bis es in Deutsch und Französisch gedruckt in einem Heft oder Kochbuch erscheint.
Fast sieben pro Tag
Pro Jahr produziert das achtköpfige Team rund 2500 Rezepte für Betty Bossi, Coop und ihre Rezeptplattform Fooby sowie für Dritte.
Veganismus
Besonders stolz ist Sibylle Weber-Sager auf das vegane Kochbuch, welches sie innert vier Monaten aus dem Boden gestampft haben. «Wir spürten, dass wir diesen Trend sonst verpassen, wenn wir noch ein Jahr zuwarten würden.»
Zehn Kochbücher
gibt Betty Bossi pro Jahr heraus.
So gelingt es immer
Betty Bossi steht für Gelinggarantie: Jedes neue Rezept wird mindestens zwei Mal 1:1 gekocht, auf den Messlöffel genau!
Saisonale Rezepte
Obwohl es fein schmeckt, würde das Team nie ein Rezept mit frischen Aprikosen und Quitten kreieren, da diese Früchte nicht gemeinsam Saison haben.
Gegen Foodwaste
Wenn immer möglich, werden die Mengen der gebräuchlichen Verpackungsgrössen verwendet – damit nach dem Kochen nicht ein halb- voller Quark im Kühlschrank zurückbleibt.
Nicht gut angekommen?
Cupcakes! Inspiriert von US-amerikanischen Kochbüchern wollte Betty Bossi den Trend auch in der Schweiz lancieren. Sie waren aber drei bis vier Jahre zu früh dran, Cupcakes interessierten damals nicht.
Sold out
Das erste Tiramisu-Rezept von Betty Bossi erschien 1984 – Mascarpone war überall ausverkauft! Das Gleiche passierte, als 1996 das Kochbuch «Brot und Brotgerichte» erschien: Da war in den Läden kein Backmalz mehr zu finden.