«Die Schweiz macht sich mitverantwortlich»

Sie sind in Israel geboren

Genau, in Tel Aviv. Meine Eltern haben eine kurze Zeit in Israel gelebt. Als ich drei war, sind wir nach Zürich zurückgekommen. Ich bin in einem zionistischen, modern-orthodoxen Elternhaus aufgewachsen. Für mich war klar, dass ich meine Zukunft in Israel sehe so wie viele meine gleichaltrigen Freundinnen und Freunde. Mit 18 bin ich ausgewandert und habe in Israel zwei Jahre Militärdienst geleistet. Das hat alles verändert.