Yara Buol (25) aus Cazis in Graubünden will ab dem 17. April 2023 in der Sendung «Die Bachelorette» die grosse Liebe finden. Den Weg ins TV hat sie auch darum gewählt, weil es in ihrem Wohnort in der Region Viamala schwierig mit dem Daten ist. «In Cazis kennt jeder jeden. Das heisst, wenn man mal einen Freund hat, dann ist der natürlich auch mit den anderen Männern im Dorf befreundet. Und dann ist es vielleicht weniger schön, wenn man die anderen Männer dann später auch noch datet», verrät uns Yara Buol in ihrem ersten Interview als amtierende Bachelorette.