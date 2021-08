Diese Schweizer VIPs lassen im Gym keine Einheit aus

Der Körper von Ex-«Glanz & Gloria»-Moderatorin Annina Frey ist nicht nur aus Spass so gestählt, sondern auch von Berufs wegen: Die 40-Jährige unterrichtet heute auch in einem Indoor-Cycling-Studio in Zürich. In ihren Klassen vereint sie zwei Leidenschaften: Sport und Musik, wird ihr Radel-Programm doch als «Kollision von Metrik und Musik» bezeichnet.