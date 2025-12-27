Diese Stars haben sich 2025 verlobt

Mick Jagger & Melanie Hamrick

Schon lange gab es Gerüchte, im April folgte die offizielle Bestätigung: Mick Jagger (82) und Melanie Hamrick (38) sind verlobt. Und das schon seit ein paar Jahren. Seit wann genau konnte die Ex-Ballerina Hamrick zum Zeitpunkt der Verlobung gar nicht sagen. Und wann die Hochzeit stattfinden soll, wussten die beiden damals auch noch nicht. «Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht nicht. Wir sind gerade so glücklich, dass ich Angst hätte, etwas zu verändern», so Hamrick.