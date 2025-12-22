Dieses Ehepaar versüsst die dunkle Jahreszeit

Schon Ende Oktober hängt Albrik Kuhn jeweils draussen im grossen Garten Lichterketten auf – ab dann funkeln nachts Hunderte Lämpchen. «Damit das Christkindli seinen Weg findet», sagt er und schmunzelt. 1983, drei Jahre nach ihrer Hochzeit, haben seine Frau und er das zweigeschossige Landhaus bauen lassen, mit Blick hinunter auf das Reusstal und die Klosterkirche Muri. Die acht Zimmer haben sie nach ihrem Geschmack eingerichtet und dekoriert – mit Möbeln und Tausenden von Einrichtungsgegenständen. Gefunden haben sie diese auf Flohmärkten und in Antiquitätenläden. An vielen Wänden hängen Fotos der zwei Töchter und der drei Enkelkinder. Überall verströmen Kerzen und Lämpchen warmes Licht. Und überall im Haus liegt Schoggi. «Albrik verputzt täglich eine Tafel.»