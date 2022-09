Sie sind Vizechefin von Digitalswitzerland und veranstalten auch dieses Jahr wieder die Digitaltage. Warum sind die eigentlich an 19 verschiedenen Orten?

Wir wuchsen von drei auf 19 Standorte. Während Covid haben wir ein grosses Online-TV-Programm lanciert. Und jetzt ist es definitiv an der Zeit, wieder in die Bevölkerung zu gehen. Je mehr wir in den Dörfern und kleinen Städten der Schweiz präsent sind, desto besser. Auf dem Land tickt man anders: Die Kulturen und Herangehensweisen sind nicht dieselben wie in Zürich, Bern oder Lausanne.



Inwiefern?

Je ländlicher, desto mehr sind bei unseren Digitaltagen auch Kinder dabei, die ganz spielerisch mit dem Thema um-gehen. In den Städten kommen eher Jugendliche, die sich vor allem für Tiktok oder fürs Programmieren interessieren.