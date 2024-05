Dodo spricht über die Trennung von seiner Partnerin

Besonders während der siebten Folge, in der es um ihn selber ging, wurde es auf dem Sofa auf Gran Canaria sehr emotional. Marius Bear (31) machte sich bereit, Dodos Song «Hol de Rum» zu interpretieren. Ein Lied, das dieser für eine ganz besonders wichtige Zeit in seinem Leben geschrieben hatte: «Ich ging auf eine Reise, mit einem Schiffscontainer, in dem ich mein Musikstudio einrichtete. Ich wollte zurück nach Afrika, an die Elfenbeinküste. Da habe ich die ersten sechs Jahre meines Lebens gewohnt, bis mein Vater verstorben ist. ‹Hol de Rum› handelt von Abenteuerlust, Aufbruch und Abschied.»