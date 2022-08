Dominique Rinderknecht vermisst ihren Verlobten schmerzlich

Model und Ex-Miss-Schweiz Dominque Rinderknecht (33) ist im Moment zu Besuch in ihrer alten Heimat und macht Ferien in der Schweiz. Auch, um ihre Familie und Freunde wiederzusehen. Diese Treffen sind sind seltener geworden, seit Rinderknecht vor knapp zwei Jahren nach Südafrika auswanderte. Darum geniesst sie ihre Zeit in der Schweiz so richtig, wie verschiedene Posts auf Instagram zeigen.