Dominique Rinderknecht setzt sich für kurzhaarige Miss France ein

Frankreich hat eine neue Schönheitskönigin. Ève Gilles (20) wurde am vergangenen Samstag zur Miss France 2024 gekürt. Doch seither musste sich die Mathematik-Studentin aus Dünkirchen so einiges anhören. Weil sie die erste Miss in der über 100-jährigen Geschichte der Miss-France-Wahl ist, die eine Kurzhaarfrisur trägt, stehen nicht alle hinter diesem modernen Schönheitsideal. Fans des Schönheitswettbewerbs werfen der Jury vor, Gilles nur gewählt zu haben, um möglichst «woke» zu sein, also ein grosses Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus zu zeigen.