In die Schweiz kommt Dominique Rinderknecht (33) nur noch selten und nur noch zu Besuch. Denn seit über einem Jahr nennt die Miss Schweiz aus dem Jahr 2013 Südafrika ihr «zweites Zuhause». Im südlichsten Zipfel des Kontinents hat sie nicht nur wieder zu sich gefunden – «in der Schweiz fühlte ich mich wie in einem Hamsterrad, sagt sie im SI.Talk – sie hat auch ihr Herz verschenkt und verlobte sich mit dem angehenden Linienpilot Drew Gage. Er ist denn auch einer der Hauptgründe, warum sie sich fern der alten Heimat eine neue Existenz aufbaut. «Ich kann ihn ja nicht zwingen in die Schweiz zu kommen»», so Rinderknecht.