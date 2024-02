Besonders Dominique Rinderknechts Oma Leni (90) ist auf den Aufnahmen immer wieder mit dem Hund zu sehen. Sie war es dann auch, die während der letzten drei Jahre auf Muffin aufpasste. Denn als Dominique Rinderknecht 2021 nach Südafrika auswanderte, war Muffin bereits zu alt, um eine so lange Reise auf sich zu nehmen. Im Herbst 2022 erkundigte sich Rinderknecht zwar noch nach den Möglichkeiten, ihren geliebten Hund nach Südafrika einreisen zu lassen, um Muffin bei sich und ihrem Verlobten, Drew Gage (32), zu haben. Das hat aber nicht geklappt. «Seit ich in Südafrika bin lebt er leider bei meiner Grossmutter und ich sehe ihn nur, wenn ich in der Schweiz bin. Es ist einfach eine zu grosse Strapaze, ihn in diesem Alter noch nach Südafrika zu bringen», verriet sie vor einem Jahr der «Tierwelt».