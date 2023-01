Sonia Kälin über Komplikationen in der Schwangerschaft

«Die erste Phase war geprägt von diffusem Unwohlsein und grosser Müdigkeit. Zum Glück musste ich aber nie erbrechen und konnte auch immer Essen, was auf den Tisch kam», so Kälin über die Anfangsphase. «Auch verspürte ich eine grosse Freude, dass ich noch einmal schwanger werden durfte. Ich weiss, dass dies alles andere als selbstverständlich ist», so Kälin weiter. Sie und ihr Mann wurden im Februar 2021 zum ersten Mal Eltern: Töchterchen Lena kam nach einem 26-stündigen Wehen-Marathon und anschliessendem Kaiserschnitt zur Welt.