«Donnstig-Jass»-Schiedsrichterin Sonia Kälin ist schwanger

Sonia Kälin: «Vielen Dank an meinen Mann Stefan»

Jetzt also ist es so weit und Sonia Kälin schreibt, dass es ihr wunderbar gehe. «Das diffuse Unwohlsein der ersten Monate ist vorbei und hat nun der Müdigkeit Platz gemacht», so die vierfache Schwingerkönigin auf Instagram. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, nicht nur Worte an die Öffentlichkeit zu richten, sondern auch an ihren Mann Stefan Halter, den sie 2016 kennengelernt und 2018 geheiratet hat.