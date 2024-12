In den vergangenen Stunden schlossen sich ihm viele ehemalige Weggefährtinnen und -gefährten an, allen voran Comedienne Tamara Cantieni (50), die eng mit Lilley befreundet war. Zu einem gemeinsamen Bild schreibt sie auf Instagram: «Er begegnete den Menschen immer mit Freundlichkeit und hinterliess überall ein Lächeln und diesen gewissen Glanz.» Und weiter: «Es gibt keinen zweiten wie dich, mein Freund, du reisst ein Loch in mein Leben, und ich kann einfach nicht fassen, dass ich dich gehen lassen muss.»