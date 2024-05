Traumhochzeit in Italien

Auch eine andere Trennung musste Ronja Furrer während ihrer Modelkarriere hinnehmen. Fast zehn Jahre lang war sie mit dem Schweizer Rapper Stress liiert, doch die Beziehung zerbrach an der Distanz. Furrer wohnte in New York, Stress in der Schweiz, keiner von beiden war bereit, das Leben am jeweiligen Wohnort aufzugeben. Inzwischen hat Ronja Furrer die Liebe wieder gefunden und feierte Anfang August 2023 im italienischen Perugia eine wahre Traumhochzeit mit ihrem heutigen Ehemann Jack Becht (38). Dabei hätte sie nie gedacht, jemals so zu heiraten. «Heiraten war bei mir eigentlich nie ein Thema», gesteht sie. Jack änderte offenbar ihre Meinung dazu.