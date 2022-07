Brachte sein Job die Liebe?

Der 37-jährige Jack Becht studierte in New York an der Brooklyn Law School Jura und arbeitete danach als Menschenrechtsanwalt für die UNO. Danach schien er seine kreative Ader entdeckt zu haben und startete seine Karriere als Kreativ-Direktor, wo er vor allem für Luxus-Fashion-Brands, wie Gucci, Miu Miu oder Chanel arbeitete. Später entwickelte er Kampagnen und Werbungen für den Condé-Nast-Verlag in New York und stärkte in dieser Funktion das Image von Hochglanz-Magazinen. «Vogue», «Vanity Fair» oder «Architectural Digest» ist nur eine kleine Auswahl an Publikationen, für die Jack Becht arbeitete.