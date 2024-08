Wer gewinnt, ist jedoch sekundär. Zentral für den Publikumserfolg ist einerseits die tief verankerte Sehnsucht der Schweizerinnen und Schweizer nach dem Landleben. Viele der Zuschauenden haben in der Elternlinie noch einen bäuerlichen Hintergrund. Die «Landfrauen» holen sie quasi in ihr früheres Zuhause oder ihre Kindheit zurück. Ohne dass sie früh aufstehen und sich anstrengen müssen und mit dem Vorteil, dass der Besuch nach überschaubaren 55 Minuten wieder vorbei ist. Und ohne dass es – davor fürchten sich Städter wohl am meisten, wenn sie ans Land denken – nach Gülle und Mist riecht.